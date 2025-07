Der Vertrag zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Bad Kreuznach steht. Darin haben sich beide auf eine Deckelung des städtischen Anteils an den Umbaukosten für den Bahnhof auf 2 Millionen Euro geeinigt, die über die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 finanziert werden. Insbesondere Bürgermeister Thomas Blechschmidt hatte auf diese Reglung gedrängt, damit im Falle einer weiteren Kostensteigerung über die veranschlagten 30 Millionen Euro hinaus, der städtische Haushalt nicht weiter belastet wird. Damit kann die Stadt allerdings auch nicht darauf hoffen, dass ihr Anteil unter die 2 Millionen Euro sinkt, falls der Umbau am Ende günstiger werden sollte.

Für Bad Kreuznach Ausnahme gemacht

Anfragen aus dem Ortsbeirat in dieser Richtung versuchte die stellvertretende Abteilungsleiterin für Stadtplanung, Talke Herrmann, zu zerstreuen, indem sie aufgrund ihrer Erfahrung daran erinnerte, dass sie kaum erlebt habe, dass ein Bauprojekt am Ende billiger kam. Jonathan Jentzmik von der Deutschen Bahn, Vertrieb Personenbahnhöfe, erinnerte die Mitglieder des Ortsbeirates daran, dass die Bahn mit der Deckelung des Eigenanteils der Kommune einen ungewöhnlichen Weg gegangen sei. „Einer Deckelung haben wir noch nie zugestimmt, jedoch hier im Hinblick auf die Finanzsituation von Bad Kreuznach eine Ausnahme gemacht“, erklärte er.

Kuhn kritisiert Zeitdruck

Vor Eintritt in die Tagesordnung und auch nochmals während der Beratung des Vertragswerks hatte Willi Kuhn (SPD) erklärt, dass er nicht mitstimmen werde. Nachmittags um 15 Uhr habe er erst die Beschlussvorlage erhalten und die eigentlichen Vertragsmodalitäten während der Sitzung als Tischvorlage. Er kritisierte, dass er dadurch keine Zeit hatte, die Unterlagen durchzuarbeiten. „Ich behaupte, dass 90 Prozent der Ortsbeiratsmitglieder keine Zeit hatten, sich mit den Unterlagen zu befassen“, mutmaßte der SPD-Mann. In diesem Punkt pflichtete Stefan Köhl (FDP) ihm bei. Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) warb um Verständnis für die zeitnah anberaumte Sitzung, um das Projekt Bahnhof nicht zu verzögern.

i Ein Grund für die Kostensteigerung liegt daran, dass die Bahnsteigüberdachung über die derzeitige Länge erneuert werden. Josef Nürnberg

Köhl wie auch Kuhn sind die Umbaukosten von 30 Millionen aufgestoßen. „Das ist aber nicht unser Thema und gut ist, dass die Bahn keinen umgebauten Bahnhof abwerten wird“, glaubt Köhl. Die Kostenexplosion des Umbaus begründete Jentzmik mit gestiegenen Baukosten, aber auch damit, dass die Bahnsteigüberdachung nun doch entgegen den ursprünglichen Planungen über die gesamte Länge erneuert wird. „Täglich steigen rund 1500 Reisende in Bad Münster ein-, aus- und um – und es gibt keinen Tag, an dem in Bad Münster weniger als 1000 Reisende gezählt wurden“, versuchte Jentzmik Kuhns Zweifel an der Frequentierung des Bahnhofes zu zerstreuen.

Die Ortsvorsteherin, die es „anmaßend fand, dass sich die SPD in unternehmerische Entscheidungen der Bahn einmischt“, appellierte an Kuhns sozialdemokratisches Herz: „Wenn der Umbau nicht kommt, erreichen viele Menschen die Bahnsteige nicht, was diesen das Bahnfahren nicht ermöglicht“, erklärte sie. Dies sah Kuhn als persönlichen Vorwurf und reagierte scharf darauf: „Ich warne Sie, eine solche Aussage machen Sie mir gegenüber nie wieder.“

Baubeginn für März 2026 geplant

Viola Schneider hatte nachgerechnet und festgestellt, dass zwischen dem Planungsansatz von 20 Millionen Euro für den Umbau und den veranschlagten Kosten von 30 Millionen Euro ein dickes Finanzpolster steckt. „Dieser Puffer macht schon einen großen Unterschied aus“, erklärte dann auch Norbert Welschbach (CDU). Er warb dafür, dass der Ortsbeirat dem Vertrag mit breitem Votum zustimmt. „Wir werden den Vertrag im Stadtrat wohl durchbringen, allerdings nicht einstimmig, und allzu große Diskussionen im Ortsbeirat hierüber sind nicht förderlich“, mutmaßte er. Letztlich stimmten zehn Ortsbeiratsmitglieder dem Vertragswerk zu, das nun in den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen und Verkehr wandert. Läuft alles gut, geht die Bahn im September in die Ausschreibung. Baubeginn ist für März 2026 geplant. Damit der Reiseverkehr nicht beeinträchtigt wird, wird immer nur ein Bahnsteig umgebaut.