Trotz Dauerregen eröffnet der Nikolausmarkt auf dem Platz rund um die Nikolauskirche. Lichter, Kunsthandwerk und Geschenkideen sollen Besucher anlocken – wird der Ort wieder zum vertrauten vorweihnachtlichen Treffpunkt?
Lesezeit 1 Minute
Seit Freitagabend hat der Nikolausmarkt auf Bad Kreuznachs schönstem Platz rund um die Nikolauskirche seine Tore geöffnet. Bei Dauerregen eröffneten Christina Modes-Henkel von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Nikolausmarkt und Oberbürgermeister Emanuel Letz den 49.