Eröffnung bei Dauerregen Der Bad Kreuznacher Nikolausmarkt hat begonnen Josef Nürnberg 21.11.2026, 21:34 Uhr

i Auch den Mitarbeiterinnen von Rohleders Almhütte schmeckte der erste Glühwein zum Start des Nikolausmarktes 2026 Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Trotz Dauerregen eröffnet der Nikolausmarkt auf dem Platz rund um die Nikolauskirche. Lichter, Kunsthandwerk und Geschenkideen sollen Besucher anlocken – wird der Ort wieder zum vertrauten vorweihnachtlichen Treffpunkt?

Seit Freitagabend hat der Nikolausmarkt auf Bad Kreuznachs schönstem Platz rund um die Nikolauskirche seine Tore geöffnet. Bei Dauerregen eröffneten Christina Modes-Henkel von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Nikolausmarkt und Oberbürgermeister Emanuel Letz den 49.







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