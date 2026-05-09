Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Der Bad Kreuznacher Mühlenteich braucht einen Wal Marian Ristow 09.05.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Ein Albtraum: Brücken gesperrt, Chaos perfekt. Doch was, wenn Fiktion zur Realität wird? Die Bedeutung unserer Brücken reicht weit über Beton hinaus. Da passt dann auch kein Wal mehr durch. Ein Blick auf lokale Infrastruktur und Journalismus.

Das Handy klingelt. Ein Anruf. Als ich das Ding endlich gefunden habe, sehe ich auf dem Display, dass es 4.13 Uhr ist. Ziemlich früh für einen Anruf. Ich bin erwartungsgemäß schlaftrunken und hebe ab. Eine Stimme sagt mir: „Du wirst nicht glauben, was passiert ist, die haben die Landfuhrbrücke gesperrt.







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