Streit in Bad Kreuznach Der Ausbau der Berliner Straße wird zum Politikum Harald Gebhardt 17.04.2026, 08:00 Uhr

i Mit dem Vollausbau der Berliner Straße im Bad Kreuznacher Süden soll im September begonnen werden. Harald Gebhardt

Ist der Ausbau der Berliner Straße notwendig? Darüber gehen in der Politik die Meinungen auseinander. Auch die wiederkehrenden Ausbaubeiträge bleiben ein Streitfall. Soll man darauf setzen, dass die neue Landesregierung diese abschafft?

Wer hätte gedacht, dass die Berliner Straße im Bad Kreuznacher Südwesten mal zum Politikum wird? Am Ausbau der Anwohnerstraße, die zudem eine Sackgasse ist, entzündete sich im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) nicht nur ein Streit darüber, ob man die Straße überhaupt ausbauen soll.







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