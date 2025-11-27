Meinung zur Rücktrittsserie Der Anfang vom Ende? Silke Jungbluth-Sepp 27.11.2025, 13:57 Uhr

i Silke Jungbluth-Sepp Jens Weber. MRV

Die Ereignisse in der Bad Sobernheimer Stadtpolitik überschlagen sich. Stadtchef Roland Ruegenberg gehen seine Beigeordneten von der Fahne, und der Stadtrat fordert seinen Rücktritt. Doch er will bleiben.

Es ist nicht überraschend, dass die Beigeordneten der Stadt Bad Sobernheim die Reißleine gezogen haben. Zu eigenmächtig und chaotisch agiert Stadtchef Roland Ruegenberg seit seiner Amtsübernahme, zu viele dringliche Themen werden seit seinem Amtsantritt vernachlässigt, zu wenig hat er den Rat und die Gremien einbezogen und viel zu selten seine Handlungen dort erklärt.







