Restaurierungen geplant Denkmalpflege aus Pfaffen-Schwabenheim mit viel Einsatz

i Die Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster und Kulturdenkmäler möchte sich in den kommenden Jahren der Restaurierung der Barockorgel aus der Mainzer Werkstatt des Matthäus Heilmann (1744 bis 1817) widmen. Josef Nürnberg

Tumbendeckel, eine Chorkapitelle, eine Heilmann-Orgel und die Verlängerung des Sponheimer Wegs. Die Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster und Kulturdenkmäler stellte ihre Projekte vor.

Die Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster und Kulturdenkmäler ist immer wieder spannend, insbesondere auch für Freunde der Denkmalpflege. Vorsitzender Norbert Theis lüftete Freitag das Geheimnis und informierte die Mitglieder darüber, dass die Förderer nun die beiden Tumbendeckel, die die Bildnisse der Grafen Johenn und Walram von Sponheim zeigen und einst deren Hochgräber (Tumben) abdeckten, restaurieren wollen.







