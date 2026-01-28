Tumbendeckel, eine Chorkapitelle, eine Heilmann-Orgel und die Verlängerung des Sponheimer Wegs. Die Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster und Kulturdenkmäler stellte ihre Projekte vor.
Lesezeit 1 Minute
Die Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster und Kulturdenkmäler ist immer wieder spannend, insbesondere auch für Freunde der Denkmalpflege. Vorsitzender Norbert Theis lüftete Freitag das Geheimnis und informierte die Mitglieder darüber, dass die Förderer nun die beiden Tumbendeckel, die die Bildnisse der Grafen Johenn und Walram von Sponheim zeigen und einst deren Hochgräber (Tumben) abdeckten, restaurieren wollen.