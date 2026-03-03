Kandidaten für den Landtag: Denis Alt: „Neuer Konsens für Respekt und Anstand“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Denis Alt tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 (Kirn/Bad Sobernheim) für die Partei SPD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Alt in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.