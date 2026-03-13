Porträt zur Landtagswahl 2026 Denis Alt hat viel Spaß am Gestalten Silke Jungbluth-Sepp 13.03.2026, 18:00 Uhr

i Vor einem Jahr ist Familie Alt um vier Hühner gewachsen. Sozialdemokrat Denis Alt hat ebensowie seine Frau und die beiden Töchter viel Spaß mit der Truppe und empfindet sie als Gegenpart zum stressigen Alltag in der Politik. Thomas Eibach

Denis Alt kandidiert bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18. Warum er schon als Schüler politisch interessiert war, warum Hühner im Leben des Familienvaters eine Rolle spielen, worüber er sich politisch sorgt und was er sich wünscht, hat er erzählt.

Denis Alt hat Spaß an der Politik, Spaß am Gestalten und scheut auch Auseinandersetzungen über Sachthemen nicht. Das wird schnell deutlich, wenn der 45-Jährige über seinen Weg spricht, der ihn für die SPD in den Landtag und seit 2019 als Staatssekretär in die Landesregierung geführt hat.







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