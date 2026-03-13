Denis Alt kandidiert bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18. Warum er schon als Schüler politisch interessiert war, warum Hühner im Leben des Familienvaters eine Rolle spielen, worüber er sich politisch sorgt und was er sich wünscht, hat er erzählt.
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Denis Alt hat Spaß an der Politik, Spaß am Gestalten und scheut auch Auseinandersetzungen über Sachthemen nicht. Das wird schnell deutlich, wenn der 45-Jährige über seinen Weg spricht, der ihn für die SPD in den Landtag und seit 2019 als Staatssekretär in die Landesregierung geführt hat.