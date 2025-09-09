Feuer, Wasser, Teamgeist: Zwölf Jugendliche erleben in Hennweiler einen Tag wie die Profis – mit Action, Adrenalin und einem echten Mülleimerbrand. Warum der Nachwuchs begeistert ist.

Hennweiler. Ein spannender Tag voller Action, Teamgeist und ehrenamtlichem Engagement: Zum vierten Mal veranstaltete die Jugendfeuerwehr Hennweiler am Samstag ihren Berufsfeuerwehrtag – und bot den Teilnehmern ein Programm, das keine Wünsche offenließ. Insgesamt zwölf Jugendliche im Alter von zehn bis sechzehn Jahren stellten sich den abwechslungsreichen Übungen, die von sechs erfahrenen Ausbildern betreut wurden. Unter der Leitung von Jugendwart Steffen Wagner und seinem Stellvertreter Thomas Klein sowie den Ausbildern Thilo Klein, Guido Dörr, Tobias Götz und Tom Klein erlebten die Mädchen und Jungen Feuerwehralltag hautnah.

i Jugendfeuerwehr Hennweiler in Aktion: Bei strahlendem Wetter übten die Nachwuchskräfte den Umgang mit Löschgeräten. Sebastian Schmitt

Los ging es bereits morgens um 8 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor die Jugendlichen in den Tag starteten. Auf dem Plan standen klassische Aufgaben wie Fahrzeug- und Gerätekunde, der richtige Umgang mit Feuerlöschern sowie eine eindrucksvolle Fettexplosion. Auch praktische Einsätze wie die Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer, Atemschutzübungen, technische Hilfeleistungen und ein inszenierter Mülleimerbrand sorgten für spannende Lernerfahrungen.

Natürlich durfte auch die Verpflegung nicht fehlen: Zum Mittag kochte Steffen Müller eine große Portion Nudeln mit Bolognese, abends rundeten selbst gemachte Burger mit Pommes den Tag ab. „Das gehört dazu – im Einsatzalltag muss man fit sein und zusammenhalten“, betonten die Betreuer.

i Der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr Hennweiler übt den Umgang mit Schläuchen und Löschtechnik beim Berufsfeuerwehrtag. Sebastian Schmitt

Der Tag endete um 19:30 Uhr – erschöpft, aber glücklich. Die Nachwuchskräfte bewiesen Motivation, Disziplin und jede Menge Teamgeist. Ein großer Dank gilt der Wehrführung und dem Förderverein, die den Berufsfeuerwehrtag tatkräftig unterstützten.

Die Jugendfeuerwehr Hennweiler freut sich stets über neue Mitglieder ab zehn Jahren. Die Ausbildung findet an den ersten drei Mittwochen im Monat jeweils um 18 Uhr am Feuerwehrhaus Hennweiler statt. Wer Interesse hat, darf gerne vorbeischauen – ein toller Einstieg in eine sinnvolle und spannende Freizeitbeschäftigung.