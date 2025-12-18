Kreuznacher Verlust Den letzten Weg ging Hermann ohne seinen „Krümel“ Robert Neuber 18.12.2025, 17:00 Uhr

i Bei Michael Keller und Silke Veit in Odenbach ist "Krümel" untergekommen, nachdem Herrchen Hermann verstorben ist. Mika Keller

Hermann Mayer (63), der mit seinem Hund „Krümel“ viele Jahre lang in der Kreuzstraße saß und den Menschen am Herzen lag, ist gestorben. Er wurde in seinem Wohnwagen in Simmertal gefunden. Viele Kreuznacher haben das traurig zur Kenntnis genommen.

Er war Hermann, und er saß jeden Dienstag und jeden Freitag mit seinem braven Schäferhund „Krümel“ vor dem Schaufenster von Quick Schuh, gegenüber der Nordsee, in der Kreuzstraße. Die Kreuznacher mochten den freundlichen Mann mit dem Rauschebart, der sich gerne mit jedem unterhielt, und jeder gab ihm gerne etwas, ob Geld, Kaffee, etwas für den Hund.







