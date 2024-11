Neue Fahrzeuge im Dienst - Die Standorte in Becherbach (Pfalz) und Hargesheim-Roxheim decken auch überörtliche Hilfe ab Den Katastrophenschutz im Kreis Bad Kreuznach gestärkt: Zwei neue Fahrzeuge im Dienst 04.11.2024, 12:16 Uhr

i Die Schlüssel für die neuen Löschgruppenfahrzeuge, die in den Ortswehren und im Katastrophenschutz zum Einsatz kommen werden, übergab Landrätin Bettina Dickes in der Dienstleistungszentrale in Rüdesheim. Foto: Christine Jäckel Christine Jäckel. Christine Jäckel

Rüdesheim. Im Kreis Bad Kreuznach sind zwei neue Löschgruppenfahrzeuge im Einsatz. Eins ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Becherbach/Pfalz, das zweite bei der Ortseinheit Hargesheim-Roxheim stationiert.

Das Starkregenereignis an Pfingsten in Kirn-Sulzbach habe gezeigt, dass man für solche Katastrophenfälle spezielle Fahrzeuge benötige. Darauf wies Landrätin Bettina Dickes (CDU) bei der Übergabe der beiden neuen Löschgruppenfahrzeuge in der Dienstleistungszentrale Feuerwehr und Katastrophenschutz in Rüdesheim hin.

