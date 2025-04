Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hat, sofern die Kommunalaufsicht zustimmt, einen Haushalt für 2025. Mit großem Bauchweh aller Fraktionen wurde der Plan verabschiedet. Weh tut den Ratsmitgliedern insbesondere die Tatsache, dass der Haushalt 2025 trotz einer Umlageerhöhung um 2 Prozentpunkte von 26 auf 28 Prozent mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von 214.000 Euro schließt.

Die Anhebung der Umlage schmeckte allen anwesenden Ortsbürgermeistern nicht – fatal wirkt sich die Anhebung jedoch auf die Ortsgemeinden Altenbamberg und Hallgarten aus. Denn nach Abzug der VG- und Kreisumlage und bedingt auch durch deren geringe Steuereinnahmen, können die zwei Gemeinden nur ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Für Investitionen reichen im Burgdorf und in der Nordpfalzgemeinde die Einnahmen nicht mehr aus.

Auf stärkere Anhebung verzichtet

Damit den meisten Gemeinden überhaupt noch ein finanzieller Spielraum bleibt, verzichtete der Rat auf die zusätzliche Anhebung der Umlage um weitere 1,5 Prozentpunkte. Diese Anhebung wäre eigentlich nötig, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Noch einmal nahm sich Kämmerer Michael Eckes während der VG-Ratssitzung am Mittwochabend viel Zeit, um das Zahlenwerk vorzustellen. Dabei hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss bereits in zwei Ausschusssitzungen und einer Arbeitssitzung mit der Haushaltsaufstellung beschäftigt. „Die Arbeitssitzung, zu der nicht öffentlich eingeladen war und die gute fünf Stunden dauerte, brachte den Durchbruch bei den Haushaltsberatungen. Darum werden wir sie auch in Zukunft beibehalten“, teilte Bürgermeister Marc Ullrich mit.

Suboptimal war hingegen der erste Aufschlag der Haushaltsberatung vom 13. Februar. Damals legte Eckes ein Zahlenwerk vor, das eher einem Wunschkonzert glich und mit einem 1,4 Millionen Euro Defizit schloss. Eckbert Steinbach sprach von einem „Desaster“. Der Haushalt 2025 macht indes deutlich, dass ähnlich den Ortsgemeinden auch die finanziellen Spielräume der VG enger werden. Allein der gerade verabschiedete Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst sorgt mit dafür, dass die Personalkosten um 11.0000 Euro auf 4,1 Millionen Euro ansteigen.

Kreditaufnahme von 1,9 Millionen Euro

Für die geplanten Investitionen plant die VG mit einer Investitionskreditaufnahme von rund 1,9 Millionen Euro, weil die liquiden Mittel hierfür nicht ausreichen. Alle Maßnahmen sind vorwiegend Pflichtaufgaben, wie der Brandschutz und der Schulbau. So sollen neue Feuerwehrfahrzeuge beschafft werden, und in Feilbingert soll es einen Schulanbau geben, während in Pfaffen-Schwabenheim Schulcontainer die Raumnot lindern sollen. Hier wollte Benno Grünewald (CDU) wissen, inwieweit sich Badenheim an der Finanzierung der Container beteiligt. Eine Antwort blieb Ullrich hierauf genauso schuldig, wie er sagen konnte, wieviel Personal derzeit tatsächlich die VG beschäftigt. Ihre CDU-Fraktion werde mit „Zähneknirschen“ dem Haushalt zustimmen, sagte Silvestri, während SPD-Mann Karl Heil an die Schulen erinnerte, die als dicke Brocken noch vor dem Rat lägen.