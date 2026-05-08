Inklusion in Bad Kreuznach
Demonstration für Menschenrechte legt Verkehr lahm
Kein Durchkommen auf der Bad Kreuznacher Salinenstraße: Zahlreiche Demonstranten mit und ohne Beeinträchtigung machten im Rahmen
Kein Durchkommen auf der Bad Kreuznacher Salinenstraße: Zahlreiche Demonstranten mit und ohne Beeinträchtigung machten im Rahmen der Inklusionswoche auf Menschenrechte aufmerksam.
Markus Kilian

Lautstark und unüberhörbar: Zahlreiche Demonstranten mit und ohne Beeinträchtigung haben am Freitagvormittag den Verkehr ausgebremst, um auf ausbremsende Barrieren aufmerksam zu machen. Was fordern sie wirklich?

Lesezeit 1 Minute
„Menschenrechte sind nicht verhandelbar“: Darauf machten zahlreiche Demonstranten am Freitag, 8. Mai, während eines lautstarken Protestmarsches durch die Bad Kreuznacher Innenstadt aufmerksam. Die Teilnehmer – darunter viele Menschen mit Beeinträchtigung – forderten unter anderem mehr Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe.

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