Inklusion in Bad Kreuznach Demonstration für Menschenrechte legt Verkehr lahm Markus Kilian 08.05.2026, 15:09 Uhr

i Kein Durchkommen auf der Bad Kreuznacher Salinenstraße: Zahlreiche Demonstranten mit und ohne Beeinträchtigung machten im Rahmen der Inklusionswoche auf Menschenrechte aufmerksam. Markus Kilian

Lautstark und unüberhörbar: Zahlreiche Demonstranten mit und ohne Beeinträchtigung haben am Freitagvormittag den Verkehr ausgebremst, um auf ausbremsende Barrieren aufmerksam zu machen. Was fordern sie wirklich?

„Menschenrechte sind nicht verhandelbar“: Darauf machten zahlreiche Demonstranten am Freitag, 8. Mai, während eines lautstarken Protestmarsches durch die Bad Kreuznacher Innenstadt aufmerksam. Die Teilnehmer – darunter viele Menschen mit Beeinträchtigung – forderten unter anderem mehr Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe.







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