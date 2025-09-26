Kreuznacher Flüchtlingspolitik Demonstranten fordern Landrätin zu Menschlichkeit auf 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Uwe Schu, langjähriger Flüchtlingshelfer im Raum Kirn, forderte die Ausländerbehörde des Kreises auf, ihre Fachkenntnis in den Dienst der Integration zu stellen. Cordula Kabasch

Rund 50 Männer und Frauen, zumeist aus der Flüchtlingsarbeit, demonstrierten am Freitag, dem Tag des Flüchtlings, vor der Kreisverwaltung. Sie forderten von Landrätin Bettina Dickes und der Ausländerbehörde mehr Menschlichkeit.

