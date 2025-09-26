Rund 50 Männer und Frauen, zumeist aus der Flüchtlingsarbeit, demonstrierten am Freitag, dem Tag des Flüchtlings, vor der Kreisverwaltung. Sie forderten von Landrätin Bettina Dickes und der Ausländerbehörde mehr Menschlichkeit.
Menschlichkeit und Ermessen: Das waren die beiden Themen, um die es bei einer Demo vor der Kreisverwaltung am Freitag ging. Initiativen aus dem Kreis Bad Kreuznach hatten am Tag des Flüchtlings zu der Veranstaltung aufgerufen. 50 Menschen, meist aus der Flüchtlingsarbeit, waren dem gefolgt.