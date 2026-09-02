Krankenhauskrise in Kirn Demo mit harscher Kritik an der geplanten Klinikreform Robert Neuber 02.09.2026, 15:14 Uhr

i 200 bis 250 Demo-Besucher waren am Mittwochmorgen vor Ort in Kirn - vermisst wurde jedoch die Landespolitik (außer MdL Jürgen Klein von der AfD) und die Vertreter der Diakonie als Träger. Robert Neuber

Rund 250 Teilnehmer waren am Mittwochmorgen zum Kirner Krankenhaus gekommen, um ihre Befürchtungen anlässlich der Umwandlung in eine Regioklinik auf einer Demonstration kundzutun. Vermisst wurden Vertreter der Landespolitik und der Diakonie.

Zur Demo gegen die Pläne zur faktischen Abspeckung des Gesundheitsangebots in Kirn waren am Mittwochmorgen rund 250 Bürger gekommen. Interessant war, dass Verbandsbürgermeister Thomas Jung seiner Enttäuschung offen Ausdruck verlieh: Weder von der Landespolitik noch von der Diakonie als Träger war jemand gekommen, um sich solidarisch zu zeigen oder wenigstens zu erklären.







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