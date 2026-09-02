Krankenhauskrise in Kirn
Demo mit harscher Kritik an der geplanten Klinikreform
200 bis 250 Demo-Besucher waren am Mittwochmorgen vor Ort in Kirn - vermisst wurde jedoch die Landespolitik (außer MdL Jürgen Kl
200 bis 250 Demo-Besucher waren am Mittwochmorgen vor Ort in Kirn - vermisst wurde jedoch die Landespolitik (außer MdL Jürgen Klein von der AfD) und die Vertreter der Diakonie als Träger.
Robert Neuber

Rund 250 Teilnehmer waren am Mittwochmorgen zum Kirner Krankenhaus gekommen, um ihre Befürchtungen anlässlich der Umwandlung in eine Regioklinik auf einer Demonstration kundzutun. Vermisst wurden Vertreter der Landespolitik und der Diakonie. 

Lesezeit 2 Minuten
Zur Demo gegen die Pläne zur faktischen Abspeckung des Gesundheitsangebots in Kirn waren am Mittwochmorgen rund 250 Bürger gekommen. Interessant war, dass Verbandsbürgermeister Thomas Jung seiner Enttäuschung offen Ausdruck verlieh: Weder von der Landespolitik noch von der Diakonie als Träger war jemand gekommen, um sich solidarisch zu zeigen oder wenigstens zu erklären.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren