Vor dem Stadtrechtsausschuss Dem Traditionsbetrieb Kaszuba droht Gewerbeuntersagung Christine Jäckel 30.10.2026, 06:00 Uhr

i Nachdem eine Insolvenz im August nach nur einer Woche schon wieder beendet war, droht dem Bad Kreuznacher Unternehmen nun die Gewerbeuntersagung. Christine Jäckel

Ein Traditionsbetrieb in Bad Kreuznach steht vor dem Aus: Trotz Insolvenz-Ende droht dem Steinmetz Kaszuba die Gewerbeuntersagung – wegen Steuerrückständen und fehlendem Meistertitel. Warum schweigt der Unternehmer?

Der Fortbestand des Kreuznacher Traditionsbetriebes Grabmale Kaszuba in der Alzeyer Straße schien Ende August gesichert, als das Amtsgericht Bad Kreuznach die am 13. August eröffnete Insolvenz nach nur einer Woche für beendet erklärte. Nach Auskunft des Insolvenzgerichtes wurden die bestehenden Forderungen beglichen.







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