Kreuznacher Verein hilft Dem dreijährigen Fedaullah ein neues Gesicht geschenkt Harald Gebhardt 23.01.2026, 15:00 Uhr

i Durch eine Verbrennung wurde der heute dreijährige Fedaullah im Gesicht entstellt. Dr. Borsche (links) und die Interplast-Chirurgen haben ihn jetzt operiert. Borsche

Durch eine Verbrennung wurde der heute dreijährige Fedaullah im Gesicht entstellt. Dr. Borsche und die Interplast-Chirurgen haben ihn jetzt operiert. Der Verein Creuznach con Cuore sammelt dafür Spenden.

Der Kreuznacher Verein Creuznach con Cuore (CCC) „Hilfe mit Herz für Kinder in Not“ unterstützt den Kreuznacher Ehrenbürger und Plastischen Chirurgen André Borsche, der sich für Interplast engagiert. Als ihn vergangenes Jahr die Anfrage aus Afghanistan erreichte, war er mit seinem Nachfolger Prof.







