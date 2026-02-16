Das zahnmedizinische Versorgungszentrum „Dein Dental“ zieht vom Gewerbepark Rose in die Salinenstraße 39a im Stadtzentrum. Rund 5 Millionen Euro werden in den neuen Standort investiert.
Die bis zu 4000 Patienten pro Quartal, die bisher durch das zahnmedizinische Versorgungszentrum Dein Dental Rheinland-Pfalz MVZ GmbH in der Hannah-Arendt-Straße 4 versorgt wurden, müssen sich ab Juni an eine neue Adresse gewöhnen: Die Praxis, die über 20 Behandlungsplätze, bis zu zehn Ärzte und ein eigenes Dentallabor mit 20 Fachkräften verfügt, soll zum 30.