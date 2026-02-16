Kreuznacher Versorgungszentrum
„Dein Dental“ zieht in die Salinenstraße 39a um
Das frühere IB-Gebäude in der Salinenstraße 39a wird umgebaut, damit dort Ende Mai das zahnmedizinische Versorgungszentrum „Dein Dental“ und eine weitere Facharztpraxis einziehen können.
Norbert Krupp

Das zahnmedizinische Versorgungszentrum „Dein Dental“ zieht vom Gewerbepark Rose in die Salinenstraße 39a im Stadtzentrum. Rund 5 Millionen Euro werden in den neuen Standort investiert. 

Die bis zu 4000 Patienten pro Quartal, die bisher durch das zahnmedizinische Versorgungszentrum Dein Dental Rheinland-Pfalz MVZ GmbH in der Hannah-Arendt-Straße 4 versorgt wurden, müssen sich ab Juni an eine neue Adresse gewöhnen: Die Praxis, die über 20 Behandlungsplätze, bis zu zehn Ärzte und ein eigenes Dentallabor mit 20 Fachkräften verfügt, soll zum 30.

