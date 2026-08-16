Der Dehoga Rheinland-Pfalz will mit einer Spendenaktion eine Hotelfachschule in Ruanda bauen. Dafür arbeitet sie mit dem Stiftungsgründer Reiner Meutsch zusammen, der bereits viele Schulen in ärmeren Ländern gebaut hat.
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Der Dehoga Rheinland-Pfalz will eine Hotelfachschule im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda bauen. Präsident Gereon Haumann rief eine Spendenaktion ins Leben, die im Rahmen des Sommerfestes des Gastronomenverbandes gestartet wurde. Bei dem Projekt wird mit Reiner Meutsch zusammengearbeitet, der durch seiner Stiftung „Fly & Help“ bereits rund 1000 Schulen in Entwicklungsländern errichten ließ.