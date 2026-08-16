Spendenaktion in Bad Kreuznach Dehoga will Hotelfachschule in Ruanda bauen Norbert Krupp 16.08.2026, 15:00 Uhr

i Dehoga-Präsident Gereon Haumann (4. von links) startete eine Spendenaktion, durch die der Bau einer Hotelfachschule in Ruanda in Zusammenarbeit mit dem „Fly & Help“-Initiator Reiner Meutsch (6. von rechts) finanziert werden soll. Darüber freuten sich auch die Azubis aus Ruanda, die derzeit in rheinland-pfälzischen Hotels und Gaststätten zu Köchen und Hotelfachleuten ausgebildet werden. Norbert Krupp

Der Dehoga Rheinland-Pfalz will mit einer Spendenaktion eine Hotelfachschule in Ruanda bauen. Dafür arbeitet sie mit dem Stiftungsgründer Reiner Meutsch zusammen, der bereits viele Schulen in ärmeren Ländern gebaut hat.

Der Dehoga Rheinland-Pfalz will eine Hotelfachschule im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda bauen. Präsident Gereon Haumann rief eine Spendenaktion ins Leben, die im Rahmen des Sommerfestes des Gastronomenverbandes gestartet wurde. Bei dem Projekt wird mit Reiner Meutsch zusammengearbeitet, der durch seiner Stiftung „Fly & Help“ bereits rund 1000 Schulen in Entwicklungsländern errichten ließ.







Artikel teilen

Artikel teilen