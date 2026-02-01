Gastgewerbe – was steht an? Dehoga-Landeschef Haumann: „Unsere Hausaufgaben machen“ Robert Neuber 01.02.2026, 11:00 Uhr

i Dehoga-Chef Gereon Haumann mahnt Betriebe zur Digitalisierung, um etwa die schlechte Auslastung der Hotelbetten zu verbessern. Andreas Scholer / tonimedia.de,Andreas Scholer / tonimedia GmbH. Foto: Andreas Scholer / tonimedi

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wurde gesenkt, aber ob das der Branche wieder auf die Beine hilft, bleibt abzuwarten. Die Bettenauslastung im Land Rheinland-Pfalz war 2024 die schlechteste in ganz Deutschland.

Gereon Haumann als Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) erläutert, wie die Perspektiven im Fremdenverkehr sich darstellen und dass angesichts der gestrichenen Mehrwertsteuer keine großartigen Wunschkonzerte mehr angestimmt werden sollten – es müsse nun auch „geliefert“ werden.







Artikel teilen

Artikel teilen