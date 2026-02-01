Gastgewerbe – was steht an?
Dehoga-Landeschef Haumann: „Unsere Hausaufgaben machen“
Dehoga-Chef Gereon Haumann mahnt Betriebe zur Digitalisierung, um etwa die schlechte Auslastung der Hotelbetten zu verbessern.
Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wurde gesenkt, aber ob das der Branche wieder auf die Beine hilft, bleibt abzuwarten. Die Bettenauslastung im Land Rheinland-Pfalz war 2024 die schlechteste in ganz Deutschland. 

Gereon Haumann als Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) erläutert, wie die Perspektiven im Fremdenverkehr sich darstellen und dass angesichts der gestrichenen Mehrwertsteuer keine großartigen Wunschkonzerte mehr angestimmt werden sollten – es müsse nun auch „geliefert“ werden.

