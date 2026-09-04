Café Wahl in Insolvenz
Dehoga-Chef: Wer helfen will, isst ein Stück Torte
Außenansicht des traditionsreichen Café Wahl in der Kurhausstraße, das kürzlich Insolvenz angemeldet hat. Trotz der finanziellen
Außenansicht des traditionsreichen Café Wahl in der Kurhausstraße, das kürzlich Insolvenz angemeldet hat. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten bleibt der Betrieb vorerst geöffnet.
Marian Ristow

Ein Stück Geschichte droht zu verschwinden: Das Café Wahl, einer der letzten Orte der großen Kur-Ära, ist insolvent. Doch es gibt Hoffnung – und einen ungewöhnlichen Appell, wie jeder helfen kann. Wie geht es weiter mit dem Traditionscafé?

Lesezeit 2 Minuten
Das Café Wahl ist insolvent. Die Nachricht hat viele Menschen rund um Bad Kreuznach geschockt. Das Café gehört zu den Fixpunkten und zu den letzten Erinnerungsorten an die große Zeit der Kur. Die gute Nachricht: Der Betrieb scheint gesichert und läuft weiter.
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