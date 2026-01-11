Faire Liste stellt Antrag Dehoga-Boss Haumann: Keine Bettensteuer in Kreuznach 11.01.2026, 14:00 Uhr

i Gereon Haumann ist Präsident des rheiland-pfälzischen Dehoga und spricht sich gegen die Bettensteuer aus. Andreas Scholer/tonimedia.de. Foto: Andreas Scholer / tonimedi

Bad Kreuznach hat Nein zur Bettensteuer gesagt – doch die Faire Liste gibt nicht auf. Warum Dehoga-Chef Gereon Haumann die Abgabe als "falsche Forderung" brandmarkt und welche Alternativen er sieht.

Das ist keine Überraschung: Der in Bad Kreuznach ansässige Branchenverband Dehoga Rheinland-Pfalz (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) und sein Präsident Gereon Haumann lehnen die Einführung einer Bettensteuer in Bad Kreuznach nach wie vor ab.







Artikel teilen

Artikel teilen