Dehoga-Boss Haumann: Keine Bettensteuer in Kreuznach
Gereon Haumann ist Präsident des rheiland-pfälzischen Dehoga und spricht sich gegen die Bettensteuer aus.
Bad Kreuznach hat Nein zur Bettensteuer gesagt – doch die Faire Liste gibt nicht auf. Warum Dehoga-Chef Gereon Haumann die Abgabe als "falsche Forderung" brandmarkt und welche Alternativen er sieht.

Das ist keine Überraschung: Der in Bad Kreuznach ansässige Branchenverband Dehoga Rheinland-Pfalz (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) und sein Präsident Gereon Haumann lehnen die Einführung einer Bettensteuer in Bad Kreuznach nach wie vor ab.

