Stillstand in Kreuznacher Haus
Defekter Aufzug isoliert Étienne (15) im dritten Stock
Mutter Stefanie und Sohn Étienne in seinem Zimmer. Hund Davy gehört auch zur kleinen Familie. Der Junge leidet an einer seltenen
Mutter Stefanie und Sohn Étienne in seinem Zimmer. Hund Davy gehört auch zur kleinen Familie. Der Junge leidet an einer seltenen Form des fortschreitenden Muskelschwunds. Zwei Wochen konnte er nach Angaben der Mutter die Wohnung wegen eines defekten Aufzugs nicht verlassen.
Cordula Kabasch

Zwei Wochen soll ein 15-jähriger Junge, der an schwerem Muskelschwund leidet, in der Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gefangen gewesen sein. Der Aufzug war defekt. Stress kann bei ihm lebensgefährliche Folgen haben, so die Mutter.

Lesezeit 3 Minuten
Der 15-jährige Étienne leidet an einer schweren Form des fortschreitenden Muskelschwunds. Seine Mutter Stefanie (48) pflegt den Jungen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kreuznacher Süden, aber der Alltag fordert seinen Tribut. Ein defekter Aufzug im Mehrfamilienhaus der kleinen Familie sorgte kürzlich für eine schwere Zeit: „Er war in der Wohnung gefangen.
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