Ortsbeirat Bad Münster
Debatte um Kurpark hat etwas von „Wünsch dir was“
Die geplante Gestaltung des Bereichs um das Fährhaus stieß im Ortsbeirat auf Kritik.
Josef Nürnberg

Die Entwurfsplanung für die Umgestaltung des Kurparks 2 schüttelte der Ortsbeirat Bad Münster-Ebernburg nicht aus der Tasche. Die Diskussion darüber dauerte zwei Stunden. Zwei Landschaftsarchitekten hatten ihre Ideen vorgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Einfach machte sich der Ortsbeirat Bad Münster-Ebernburg die Empfehlung an den Stadtrat zur Entwurfsplanung für die Umgestaltung des Kurparks 2 wirklich nicht. Beinahe zwei Stunden dauerte die Beratung über den Entwurf der Landschaftsarchitekten Dörhöfer & Partner.

