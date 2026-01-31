Die Entwurfsplanung für die Umgestaltung des Kurparks 2 schüttelte der Ortsbeirat Bad Münster-Ebernburg nicht aus der Tasche. Die Diskussion darüber dauerte zwei Stunden. Zwei Landschaftsarchitekten hatten ihre Ideen vorgestellt.
Einfach machte sich der Ortsbeirat Bad Münster-Ebernburg die Empfehlung an den Stadtrat zur Entwurfsplanung für die Umgestaltung des Kurparks 2 wirklich nicht. Beinahe zwei Stunden dauerte die Beratung über den Entwurf der Landschaftsarchitekten Dörhöfer & Partner.