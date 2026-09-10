Kreuznacher Verkehrspolitik Debatte um den Durchstich zum Bauhaus-Kreisel Robert Neuber 10.09.2026, 13:33 Uhr

i Hier würde die Industriestraße in den Bauhaus-Kreisel einmünden. Robert Neuber

Der städtische Planungsausschuss empfiehlt ein verkehrsanalytisches Gutachten zum Durchstich der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel. Damit soll geklärt werden, ob eine Freigabe für Automobile Sinn macht.

Gut 55.000 Euro soll eine gutachterliche Analyse zur Industriestraße kosten. Geklärt werden soll damit, ob ein Durchstich der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel Sinn macht. Aktuell ist es dort vom Sitz der Baufirma Gerharz nur möglich, per Fahrrad oder zu Fuß an den Kreisel zu gelangen.







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