Kreuznacher Verkehrspolitik
Debatte um den Durchstich zum Bauhaus-Kreisel
Hier würde die Industriestraße in den Bauhaus-Kreisel einmünden.
Hier würde die Industriestraße in den Bauhaus-Kreisel einmünden.
Robert Neuber

Der städtische Planungsausschuss empfiehlt ein verkehrsanalytisches Gutachten zum Durchstich der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel. Damit soll geklärt werden, ob eine Freigabe für Automobile Sinn macht. 

Lesezeit 2 Minuten
Gut 55.000 Euro soll eine gutachterliche Analyse zur Industriestraße kosten. Geklärt werden soll damit, ob ein Durchstich der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel Sinn macht. Aktuell ist es dort vom Sitz der Baufirma Gerharz nur möglich, per Fahrrad oder zu Fuß an den Kreisel zu gelangen.
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