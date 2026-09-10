Der städtische Planungsausschuss empfiehlt ein verkehrsanalytisches Gutachten zum Durchstich der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel. Damit soll geklärt werden, ob eine Freigabe für Automobile Sinn macht.
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Gut 55.000 Euro soll eine gutachterliche Analyse zur Industriestraße kosten. Geklärt werden soll damit, ob ein Durchstich der Industriestraße zum Bauhaus-Kreisel Sinn macht. Aktuell ist es dort vom Sitz der Baufirma Gerharz nur möglich, per Fahrrad oder zu Fuß an den Kreisel zu gelangen.