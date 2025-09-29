Der Bürgermeister zeigt sich schockiert von den jüngsten Ereignissen und tritt nach 13 Jahren aus der Partei aus. Landesvorsitzende Jeckel hatte eine Anfrage ähnlich der AfD formuliert. Die „Öffnung nach Rechtsaußen“ könne er nicht verantworten.
Nach mehr als 13 Jahren Mitgliedschaft verlässt der Daxweiler Ortsbürgermeister Claas Osterloh die Freien Wähler und begründet dies unter anderem mit den Presseberichten offenbar über die Nähe der Landesvorsitzenden Lisa-Marie Jeckel zur AfD. Seine Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen.