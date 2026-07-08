Auf der K37 bei Daxweiler kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Eine 72-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Dieser Einsatz stellte sich anders da als zunächst angenommen: Am Mittwoch, 8. Juli, wurde die Feuerwehr gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die K37 zwischen Daxweiler und Warmsroth alarmiert.

Nach der ersten Meldung musste zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen werden. Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass sich die betroffene Person bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Eine technische Rettung durch die Feuerwehr war daher nicht erforderlich.

Wie die Polizei inzwischen mitteilt, wurde eine 72-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Aus medizinisch bedingter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach etwa fünf Metern frontal mit einem Baum. Der Baum wurde durch den Aufprall ebenfalls beschädigt.

Sie gab laut Polizei an, zuvor an einer Reha-Sport-Veranstaltung teilgenommen zu haben. Während der Heimfahrt sei ihr plötzlich schwarz vor Augen geworden, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 15.000 Euro.

21 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen Feuerwehrkräfte die medizinische Erstversorgung der betroffenen Person und übergaben diese anschließend an den Rettungsdienst. Zudem sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Betroffene klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Bereich der Rippen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren die Einheiten Daxweiler, Warmsroth und Stromberg sowie der Einsatzleitwagen der Verbandsgemeinde (VG). Die Feuerwehr-Einsatzzentrale der VG Langenlonsheim-Stromberg unterstützte als rückwärtige Führungsunterstützung. Insgesamt waren 21 Feuerwehrkräfte vor Ort. Ebenfalls eingebunden waren Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und Polizei.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Der Feuerwehreinsatz war gegen 15.20 Uhr beendet. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die K37 vorübergehend voll gesperrt werden. Hierdurch kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen, teilt die Polizei mit.