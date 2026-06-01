Zu viele E-Roller in Kreuznach
Das wünscht sich der Brückenhaus-Wirt von OB Letz
Werner Klopfer betreibt seit einem Jahr die Weinstube im Brückenhaus von Unternehmer Klaus Endemann.
Werner Klopfer betreibt seit einem Jahr die Weinstube im Brückenhaus von Unternehmer Klaus Endemann.
Marian Ristow

Die Alte Nahebrücke in Bad Kreuznach platzt im Sommer aus allen Nähten: Fußgänger, Roller und Fahrräder kämpfen um jeden Zentimeter. Die Brückenhaus-Wirte schlagen Alarm – und fordern klare Regeln. Wie reagiert die Stadt?

Lesezeit 2 Minuten
Die Feierlichkeiten zum „Ein Jahr saniertes Brückenhaus“ sind am Wochenende über die Bühne gegangen. Die Betreiber der Weinstube im Wahrzeichen, Werner und Alexander Klopfer, sind grundsätzlich zufrieden. „Wir haben uns etabliert“, sagen beide. Sorgenfalten bereitet ihnen jedoch der Verkehr auf der Alten Nahebrücke.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren