Zu viele E-Roller in Kreuznach Das wünscht sich der Brückenhaus-Wirt von OB Letz Marian Ristow 01.06.2026, 06:00 Uhr

i Werner Klopfer betreibt seit einem Jahr die Weinstube im Brückenhaus von Unternehmer Klaus Endemann. Marian Ristow

Die Alte Nahebrücke in Bad Kreuznach platzt im Sommer aus allen Nähten: Fußgänger, Roller und Fahrräder kämpfen um jeden Zentimeter. Die Brückenhaus-Wirte schlagen Alarm – und fordern klare Regeln. Wie reagiert die Stadt?

Die Feierlichkeiten zum „Ein Jahr saniertes Brückenhaus“ sind am Wochenende über die Bühne gegangen. Die Betreiber der Weinstube im Wahrzeichen, Werner und Alexander Klopfer, sind grundsätzlich zufrieden. „Wir haben uns etabliert“, sagen beide. Sorgenfalten bereitet ihnen jedoch der Verkehr auf der Alten Nahebrücke.







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