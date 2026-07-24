Wingertshäuschen der Nahe Das winzigste Weinbergshäuschen findet sich in Rehborn Robert Neuber 24.07.2026, 09:00 Uhr

i Viel mehr als einen Quadratmeter kann das kleinste Wingertshäuschen an der Nahe nicht bieten... Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. In den aufgegebenen Lagen rund um Rehborn finden sich skurrile Häuschen - etwa das allerkleinste an der Nahe.

Es ist kaum zu glauben, wie viele Wingertshäuschen es rund um Rehborn gibt. Zumal die Gemeinde fast keinen Wein mehr produziert. Es gibt nur noch einige kleinere Lagen, die bewirtschaftet werden. Hier und rund um Meisenheim sieht man an vielen Stellen, wie viele Weinberge über die Jahrhunderte aufgegeben wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen