In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Im Weilerer Herrenzehntel über Martinstein findet sich das westlichste Wingertshäuschen des Anbaugebiets – es ist ein Prunkstück.
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Es war am Sonntag, 19. September, das Wetter herrlich, und zwischen Bad Sobernheim und Martinstein war die Hölle los. Das Weinwanderweg-Fest hatte Tausende an die Nahe und in die Weinberge gelockt, und der Blick in die Gesichter offenbarte: Die gemeinsame Zeit im Wingert mit Freunden und Gleichgesinnten, ein gutes Tröpfchen noch dazu, alle waren glücklich.