Wingertshäuschen der Nahe Das westlichste Nahe-Juwel steht bei Martinstein Robert Neuber 17.10.2026, 11:00 Uhr

i Das westlichste Wingertshäuschen des Nahe-Anbaugebiets ist ein komplettes Ensemble, in das viel Mühe gesteckt wird. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Im Weilerer Herrenzehntel über Martinstein findet sich das westlichste Wingertshäuschen des Anbaugebiets – es ist ein Prunkstück.

Es war am Sonntag, 19. September, das Wetter herrlich, und zwischen Bad Sobernheim und Martinstein war die Hölle los. Das Weinwanderweg-Fest hatte Tausende an die Nahe und in die Weinberge gelockt, und der Blick in die Gesichter offenbarte: Die gemeinsame Zeit im Wingert mit Freunden und Gleichgesinnten, ein gutes Tröpfchen noch dazu, alle waren glücklich.







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