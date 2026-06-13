Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Das Warten auf den Funken: WM-Geist, wo bist Du?
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Jens Weber. Marian Ristow

WM-Fieber? Fehlanzeige! Während andere sich vom Spirit von Spiez mitreißen lassen, bleibt der Funke bei Marian Ristow einfach aus. Warum diese WM so schwer zu lieben ist – und was ein karibischer Kleinstaat damit zu tun hat. Danki, Curacao!

Lesezeit 2 Minuten
Noch eine Kolumne zur Fußballweltmeisterschaft? Ja – Sie haben großes Glück! Jetzt können Sie meine bescheidenen Zeilen zum Großevent lesen, das uns mutmaßliche Wahnsinnsspiele wie Iran gegen Neuseeland, Kanada gegen Katar oder Jordanien gegen Algerien in die heimischen Fernseher bringt.

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Oeffentlicher AnzeigerKultur

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