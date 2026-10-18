Rund um Kreuznach bröselt es Das Wanderparadies verwahrlost und vergammelt Robert Neuber 18.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Martha-Hütte am oberen Ende des Burgwegs über dem Salinental. Vor einigen Wochen war sie noch bedacht, allerdings mit faulenden Brettern. Robert Neuber

Wer sich die Wanderwege und ihre Ausstattung rund um Bad Kreuznach anschaut, der stellt fest: Es bröselt überall, Hütten verfallen und entfallen, Wege rutschen ab, werden auch komplett als Spazierrouten aufgegeben. Es ist ein trauriges Bild.

Traurig, aber Realität: Die Verwahrlosung der Wanderlandschaft rund um Bad Kreuznach nimmt zu. Gerade wurde der Weg zum Felseneck über Bad Münster gesperrt, weil es unter dem Metallsteg einen Abbruch des Unterbaus gab. Dabei war dieser Steg selbst nur ein Provisorium, das vor zehn Jahren installiert wurde, als es schon einmal zu einem abgerutschten Fels gekommen war.







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