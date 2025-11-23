Ideenwerkstatt in Meisenheim Das vielfältige ehrenamtliche Engagement stärken Andrea Brand 23.11.2025, 15:00 Uhr

i Sarah Blaesy von der Freiwilligenagentur und Jule Dinnebier informierten bei der dritten Ideenwerkstatt der Initiative Ich bin dabei im alten Rathaus. Andrea Brand

Von Umweltschutz über Kultur bis hin zu Nachbarschaftshilfe reichen viele ehrenamtliche Tätigkeiten, die in unterschiedlichen Gruppen im Rahmen der Initiative Ich bin dabei realisiert werden. In Meisenheim fand nun die dritte Ideenwerkstatt statt.

Am Donnerstag fand im Ehrenamtsraum des alten Rathauses in Meisenheim die dritte Ideenwerkstatt der Landesinitiative Ich bin dabei statt. Nach der Begrüßung durch Jule Dinnebier von der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, kamen die Teilnehmer schnell ins Gespräch.







Artikel teilen

Artikel teilen