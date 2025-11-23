Das vielfältige ehrenamtliche Engagement stärken

Von Umweltschutz über Kultur bis hin zu Nachbarschaftshilfe reichen viele ehrenamtliche Tätigkeiten, die in unterschiedlichen Gruppen im Rahmen der Initiative Ich bin dabei realisiert werden. In Meisenheim fand nun die dritte Ideenwerkstatt statt.
Lesezeit 2 Minuten
Am Donnerstag fand im Ehrenamtsraum des alten Rathauses in Meisenheim die dritte Ideenwerkstatt der Landesinitiative Ich bin dabei statt. Nach der Begrüßung durch Jule Dinnebier von der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan, kamen die Teilnehmer schnell ins Gespräch.