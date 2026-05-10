Ihre Etiketten sind nicht zu übersehen: Das Vi.P darauf bedeutet Viktoria Peitz. Die Jungwinzerin ist die sechste Generation im Wallhäuser Weingut Hermann Heinrich Peitz und die erste Winzertochter Wallhausens, die den Familienbetrieb übernommen hat.
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Diese Etiketten sind nicht zu übersehen: „Vi.P“ steht in gold-farbenen Lettern darauf zu lesen, meist in Verbindung mit kräftiger Farbe oder fantasievollen Zeichnungen im Stil von One-Line-Art. Das „Vi.P“ steht jedoch nicht für „very important people“, sondern für den Namen Viktoria Peitz.