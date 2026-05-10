Junge Winzerin aus Wallhausen Das Vi.P auf dem Weinetikett steht für Viktoria Peitz Norbert Krupp 10.05.2026, 20:00 Uhr

i Viktoria Peitz im Weinkeller des Wallhäuser Familienbetriebs, dessen Leitung sie als sechste Generation übernommen hat. Die goldfarbigen Lettern „Vi.P“ auf dem Etikett fallen ins Auge. Norbert Krupp

Ihre Etiketten sind nicht zu übersehen: Das Vi.P darauf bedeutet Viktoria Peitz. Die Jungwinzerin ist die sechste Generation im Wallhäuser Weingut Hermann Heinrich Peitz und die erste Winzertochter Wallhausens, die den Familienbetrieb übernommen hat.

Diese Etiketten sind nicht zu übersehen: „Vi.P“ steht in gold-farbenen Lettern darauf zu lesen, meist in Verbindung mit kräftiger Farbe oder fantasievollen Zeichnungen im Stil von One-Line-Art. Das „Vi.P“ steht jedoch nicht für „very important people“, sondern für den Namen Viktoria Peitz.







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