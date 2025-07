In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe – den Einstand macht das gemauerte Häuschen unter der Rotenfels-Wand in der Weinlage Traiser Bastei.

Es ist kaum von der Straße zu erspähen, das hübsch in Bruchstein gemauerte Wingertshäuschen am Rotenfels, in der Spitzenweinlage „Traiser Bastei“. Leider verfällt es, dabei wäre es als Teil der Kulturlandschaft wirklich erhaltenswert.

i Blick aus dem Inneren des Rotenfels-Wingertshäuschens hinaus über die Nahe zum Bavaria-Sportplatz. Robert Neuber

Die Winzer, die hier weltweit gefragte Tropfen herstellen, ob Crusius aus Traisen oder das Gut Hermannsberg (Niederhausen), sehen es sicher auch nicht gerne, wenn neugierige Promeneure hier durch die Rebzeilen stapfen. Denn diese instand zu halten ist sehr schwierig und personalaufwändig. Es sei daher empfohlen, sich das Häuschen von der Straße unten anzuschauen, die von Bad Münster nach Norheim führt. Denn auch das Hinaufsteigen zu der Hütte ist nicht ohne, die Treppen sind steil, schmal, geröllig – hier muss man schon ziemlich stabil auf den Füßen sein ...

i Der Eingang des Rotenfels-Wingertshäuschens ist in herrlichen Sandstein eingefasst, der allerdings langsam wegbröselt. Robert Neuber

Der Eingang ist wunderschön in Sandstein gefasst, der langsam aber auch zerbröselt. Innen gibt es wenig zu entdecken, und es ist auch alles vollgewachsen mit Dornengestrüpp. Rechts vom Eingang findet sich in der Wand eine Einbuchtung, die wohl zum Abstellen von Licht oder einer Heiligenfigur gedient hat.

i Im Inneren an der rechten Seitenwand findet sich diese Einbuchtung, wo früher entweder Licht oder eine Heiligenfigur deponiert wurden. Robert Neuber

Die Hütte ist einer der kleinen Hingucker, die am gewaltigen Rotenfels etwas Besonderes darstellen. Ansonsten wäre da ja noch der kleine Bergwerksstollen etwas weiter Richtung Norheim. Oder das oben zwischen den Rampen installierte Erinnerungsschild an den am 5. Mai 1912 tödlich gestürzten Hans Jaeger aus Offenbach, dessen Leben mit 19 Jahren am Rotenfels zu Ende war ...

Das Wingertshäuschen am Rotenfels findet sich auf Google Maps unter folgenden Koordinaten: 49.815380, 7.834843.