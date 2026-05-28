Eindrücke aus Bad Kreuznach Das sind die schönsten Momente des Firmenlaufs Cordula Kabasch 28.05.2026, 21:28 Uhr

i Aufregung vor dem Start beim dm-Firmenlauf. Charlotte Eberwien

Impressionen in Bildern: Das war alles beim Rund durch Bad Kreuznach los - auf und neben der Rundstrecke.

Der 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf brachte 6308 Teilnehmer auf die Straße: Beste Stimmung bei strahlend blauem Himmel und super motivierte Läufer machten das Großereignis wieder zu einem Highlight. Hier sind Impressionen vom Run über die Kaiser-Wilhelm-Straße ab dem Minigolfplatz über die Priegerpromenade bis zur Salinenbrücke, zurück zum Kurviertel und durch die Innenstadt zum Ziel in der Kaiser-Wilhelm-Straße Höhe Rheuma-Klinik.







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