Eindrücke aus Bad Kreuznach
Das sind die schönsten Momente des Firmenlaufs 
Aufregung vor dem Start beim dm-Firmenlauf.
Aufregung vor dem Start beim dm-Firmenlauf.
Charlotte Eberwien

Impressionen in Bildern: Das war alles beim Rund durch Bad Kreuznach los - auf und neben der Rundstrecke.

Der 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf brachte 6308  Teilnehmer auf die Straße: Beste Stimmung bei strahlend blauem Himmel und super motivierte Läufer machten das Großereignis wieder zu einem Highlight. Hier sind Impressionen vom Run über die Kaiser-Wilhelm-Straße ab dem Minigolfplatz über die Priegerpromenade bis zur Salinenbrücke, zurück zum Kurviertel und durch die Innenstadt zum Ziel in der Kaiser-Wilhelm-Straße Höhe Rheuma-Klinik.

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