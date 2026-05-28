Impressionen in Bildern: Das war alles beim Rund durch Bad Kreuznach los - auf und neben der Rundstrecke.
Der 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf brachte 6308 Teilnehmer auf die Straße: Beste Stimmung bei strahlend blauem Himmel und super motivierte Läufer machten das Großereignis wieder zu einem Highlight. Hier sind Impressionen vom Run über die Kaiser-Wilhelm-Straße ab dem Minigolfplatz über die Priegerpromenade bis zur Salinenbrücke, zurück zum Kurviertel und durch die Innenstadt zum Ziel in der Kaiser-Wilhelm-Straße Höhe Rheuma-Klinik.