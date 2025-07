Markus Lüttger tritt 2026 seine dritte Amtszeit als Bürgermeister der VG Rüdesheim an, in der er auch seine Ausbildung als Verwaltungsfachmann absolviert hat. In den nächsten Jahren stehen die Themen Energie und Bildung im Vordergrund.

Sommerferienflaute? Von wegen. „Es brummt“ in der Verwaltung, das bekommt man schon auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde zu spüren. Reger Besucherverkehr und die Einrüstung des alten Gebäudetraktes, der gerade saniert wird, zeigen an, dass die Verwaltungsgeschäfte nahtlos weiter laufen.

Protestfahrt nach Mainz

Kontinuität gibt es auch nach der politischen Entscheidung um die Spitzenposition der VG: Im kommenden Frühjahr wird Christdemokrat Markus Lüttger seine dritte Amtszeit als Bürgermeister der VG antreten, die Wahl am 29. Juni hat er mit 78,4 Prozent der Stimmen deutlich für sich entschieden. Seine Agenda für die nächste Amtszeit ist thematisch schon gut gefüllt. Eine Entwicklung, die den 58-Jährigen Verwaltungsfachwirt seit Längerem umtreibt, ist die zunehmende Finanzklemme von insbesondere kleineren Gemeinden. „Wir planen deshalb im Herbst eine Protestfahrt nach Mainz zu den Ministerien. Wir wollen die Landespolitiker darauf aufmerksam machen, welche Folgen ihre Beschlüsse für uns haben“, berichtet Lüttger, der sich mit einigen Ortsbürgermeistern abgesprochen hat. Denn die Umsetzung der Rechtsansprüche für Kita- und Grundschulkinder überfordert viele Gemeinden. „Da bleiben etwa 50 Prozent Eigenanteil, das ist zu viel für die Dörfer, viele sind schon mit der Instandhaltung ihrer Infrastruktur überfordert“, erläutert er.

i Kitas, Straßen, Brücken, Friedhofshallen – die Gemeinden benötigen Mittel, um ihre Infrastruktur instand zu halten. Christine Jäckel

Lüttger befürchtet, dass die Gemeinden durch die weiterhin steigenden Anforderungen dauerhaft in die Schuldenfalle geraten. „Die Rechtsansprüche sind pädagogisch fast alle sinnvoll, aber da brauchen die Gemeinden mehr Unterstützung“, betont er. Kontraproduktiv ist für ihn auch, dass das Land klammen Kommunen zwar mit dem Infrastrukturprogramm unter die Arme greifen will, dabei aber mit engen Vorgaben die Verwendung der Mittel unnötig erschwert.

Ein weiteres politisches Kampfthema ist für Lüttger die Umsetzung der Grundsteuerreform. Aus seiner Sicht ist die von der Landesregierung aufgezeigte aufkommensneutrale Umsetzung der neuen Grundsteuer den Bürgern nicht zu vermitteln. „In der Stadt Bad Kreuznach gibt es in allen Ortsteilen einen einheitlichen Hebesatz, in der VG Rüdesheim haben wir am Ende vielleicht 20 unterschiedliche Sätze. Wie soll ich dem Hausbesitzer erklären, dass für vergleichbare Häuser je nach Hebesatz in der einen Gemeinde 500 Euro und in einer anderen Gemeinde 800 Euro Grundsteuer fällig werden“, fragt der Politiker.

Künstliche Intelligenz in der Verwaltung

Auch für die Verwaltung wird das Thema Künstliche Intelligenz (KI) absehbar Bedeutung gewinnen, ist Lüttger überzeugt. Aktuell wird geprüft, für welche Aufgaben die KI unterstützend zum Einsatz kommen kann. Im Mittelpunkt der nächsten Jahre stehen die Themen Energieerzeugung und Bildung. „Die umweltverträgliche Umsetzung des geplanten Windparks Rüdesheim steht als Aufgabe an, durch den Artenschutz wird es deutlich weniger Windräder geben, als das Potenzial von vier Prozent, von dem die ersten Studien ausgegangen sind“, fasst der Bürgermeister den Stand zusammen. Derzeit geht Lüttger von voraussichtlich acht bis zehn Windrädern aus. Dazu kommen die Fläche, die Waldböckelheim auf dem Zollstock für Windkraft ausgewiesen hat, und das Vorhaben der Gemeinde Duchroth für einen Windpark im Bauwald. Parallel gibt es Anfragen von Investoren für Freiflächen-Photovoltaik im Norden der VG und es gibt erste Überlegungen, ob die Abwärme eines großen Industriebetriebs für die Wärmeversorgung der Standortgemeinde genutzt werden kann.

i An den Grundschulen wie hier in Rüdesheim sind für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung einige Umbaumaßnahmen erforderlich. Christine Jäckel

Der Umbau der Grundschulen im Hinblick auf das Ganztagsbetreuungsgesetz, das 2026 in Kraft treten wird, wird seit gut zwei Jahren im Hintergrund mitgedacht, wenn über Sanierungen oder Erweiterungen beraten wird. „Wir haben an allen Schulen Nachmittagsbetreuung und ein Essensangebot“, sieht Lüttger die VG in diesem Punkt gut aufgestellt. Er plant weitere Beschaffungen von Tablets für alle Grundschüler und bei den Whiteboards steht für 2025 noch der Austausch von zehn digitalen Tafeln gegen neue Modelle an. Außerdem sollen weitere Schuldächer mit Photovoltaik bestückt werden, eine sinnvolle Investition, erklärt Lüttger, da in den Schulen der Strom auch abgenommen wird. Im Vorschlagsstadium ist zudem ein Freiflächen-PV-Projekt, das als Bürgerprojekt umgesetzt werden könnte.

Bereitschaftsdienst am Wochenende

Herzensangelegenheiten von Lüttger sind die Mobilität in derVG und die Verbesserung der ärztlichen Versorgung. Gedacht ist an ein Carsharing-Modell, das eine flexible Nutzung für Arzt- oder Einkaufsfahrten ermöglicht. Für kleinere Verletzungen oder den Wespenstich am Wochenende könnte ein Bereitschaftsdienst bei der Sozialstation Nahe eingerichtet werden. Für die kleinen Ortsgemeinden ist an die Anschaffung von Ausstattung für Feste gedacht wie Toilettenwagen, Zelt und Stromerzeuger, die ausgeliehen werden kann.

Die VG will auch weiterhin die Dorfläden und die Freibäder unterstützen. In einem fortgeschrittenen Stadium ist die Planung für ein zentrales Gewerbegebiet in der Gemarkung Gutenberg. Die Entscheidung darüber steht bei der nächsten Sitzung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe an.