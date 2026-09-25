„Rick’s“-Erfinder Ali Moazzami
Das „Scusi“-Konzept soll als Franchise Erfolg haben
Ali Moazzami ist Experte für Planung und Einrichtung vorwiegend im Gastronomie- und Hotelleriebereich.
Ali Moazzami ist Experte für Planung und Einrichtung vorwiegend im Gastronomie- und Hotelleriebereich.
Rainer Gräff

„Rick’s“ und „Scusi“ sind Gastronomien in Kreuznach. Zugleich sind sie Vorzeigeobjekte des deutsch-persischen Unternehmerpaars Ali Moazzami und Shokofeh Ghafouri. Das „Rick’s“ gibt es anderswo schon, das „Scusi“ soll als Franchise-System folgen.

Lesezeit 2 Minuten
Gastronomie und Design – diese beiden Eckpfeiler prägen das Leben des Ehepaares Ali Moazzami und Shokofeh Ghafouri. Und das in Bad Kreuznach, der Stadt, die ihre Heimatstadt geworden ist, und weit darüber hinaus. Nach mehr als 22 Jahren, in denen sie die „Rick's“-Gastronomie in der Kreuzstraße groß und erfolgreich gemacht haben, haben sie einen außergewöhnlichen Schritt unternommen und sich auf die Gastronomie in der Kreuznacher Diakonie ...
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Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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