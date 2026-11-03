Meinung zum Jugendamt-Streit Das Schwarze-Peter-Spiel muss enden Cordula Kabasch 03.11.2026, 13:30 Uhr

i Cordula Kabasch Kevin Rühle. MRV

Es ist fast wie bei Schwarzer Peter: Stadt und Kreis streiten darum, wer wie viel für das Jugendamt zahlen soll. Die Finanzdebatte überlagert aber eine wichtigere Frage, kommentiert unsere Redakteurin Cordula Kabasch den Streit um das Jugendamt.

Was das städtische Jugendamt angeht, so ist es fast, als spielten Stadt und Kreis Schwarzer Peter. Die beiden Gebietskörperschaften streiten darum, wer wie viel für das Jugendamt zahlen soll. Die Stadt fordert mehr Geld, der Kreis winkt ab. Nun steht die Abgabe im Raum, aber auch nicht so ganz, denn eigentlich will der Kreis das Jugendamt nicht und zudem nicht den Forderungen der Stadt nachkommen.







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