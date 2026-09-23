Elternanteil steigt um 44 Cent
Das Schulessen im Kreis Bad Kreuznach wird teurer
Bisher beteiligten sich Eltern beim Schulessen mit 4,13 Euro pro Mahlzeit, ab kommendem Jahr steigt der Betrag auf 4,57 Euro an.
Bisher beteiligten sich Eltern beim Schulessen mit 4,13 Euro pro Mahlzeit, ab kommendem Jahr steigt der Betrag auf 4,57 Euro an. Das hat der Kreistag beschlossen.
Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance/dpa

Ab Januar müssen Eltern für Schulessen 4,57 Euro statt 4,13 Euro bezahlen. Der Kreis begründet die Steigerung um mehr als 10 Prozent mit gestiegenen Kosten der Anbieter. Wie viel Mehreinnahmen das bringen soll und welche Rolle das Personal spielt.

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Eltern müssen fürs Schulessen künftig tiefer in die Tasche greifen: Ab dem 1. Januar beträgt der Elternanteil pro Mahlzeit 4,57 Euro. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 10 Prozent gegenüber den bisherigen 4,13 Euro. Die Erhöhung hat der Bad Kreuznacher Kreistag mit Verweis auf gestiegene Lebensmittelkosten in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen – allerdings teils mit deutlicher Kritik aus dem Plenum.
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