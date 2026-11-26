Wingertshäuschen der Nahe Das Schmuckstück im Raumbacher Schwalbennest Robert Neuber 26.11.2026, 15:00 Uhr

i Der Blick aus dem Wingertshäuschen im Raumbacher Schwalbennest nach draußen Richtung Rehborn und Meisenheim. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Im Heiligenberg über Weiler bei Monzingen steht unser heutiges Exemplar mit wunderbarem Blick über den Ort.

Welch großartige und auch langlebige Tradition der Weinbau im Glantal einst hatte, das wird bei Raumbach sehr deutlich. Wir hatten ja das Wingertshäuschen des Winzers Michael Rohr namens „Heriberts Ruh“ schon vorgestellt. Das trägt die Jahreszahl 1933, denn das war das Jahr, als der damalige Besitzer Jakob Rohr es von einer Stelle an eine andere setzte.







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