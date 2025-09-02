In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Im Eilbachtal, das von Altenbamberg hinauf nach Fürfeld zieht, findet sich das wunderschöne Häuschen des Steigerhofs.

Es ist eines der schönsten Wingertshäuschen an der Nahe – wenn es auch gar nicht an der Nahe, sondern eher an der Alsenz liegt. Das Wingertshaus der Familie Wollschied, die das Weingut Steigerhof betreibt, steht im Eilbachtal, also dem Zugang von Altenbamberg nach Fürfeld. Wer die schmale Straße Richtung Steigerhof fährt und nach links hinaufblickt, sieht den aus Klinkerstein gebauten „Wachturm“ über der Kehrenberg-Lage.

i Der Turm im Kehrenberg, der vom Steigerhof mit Wingertsflächen gekauft worden war, hatte einen eher wackligen Zustand. Barbara Wollschied

Interessant ist, dass die Familie Wollschied es erst gegen 1990 von niemand anderem als dem „Ochs“ erworben hatte. Kenner der Kreuznacher Polit-Szene erinnern sich an den Kreuznacher Christdemokraten Peter Anheuser, den einstigen Haudrauf in der Stadtpolitik. Er verschoss sein Pulver für die Politik, doch als Winzer war er nicht gerade eine „Kanone“. So war er gezwungen, einige seiner Lagen zu verkaufen – und das waren auch sehr hochwertige Flecken. Die Wollschieds kauften ihm Teile des Altenbamberger Kehrenbergs ab, und schwupp, waren sie plötzlich Eigentümer des schiefen Turms vom Eilbachtal. Schief, weil er sich gefährlich nach vorne neigte.

i Nach Osten wendet sich das Panorama im Kehrenberg Richtung Fürfeld - hier ein Bild im Herbst. Robert Neuber

Er ist zweistöckig, und unten wurden einst wohl Geräte gelagert, während oben die Arbeiter des Weinbergs pausieren konnten. Ein Ofenanschluss war hier oben noch angelegt. Wie ein Artikel der verstorbenen Journalistin Beate Vogt-Gladigau beschrieb, den die Wollschieds auf ihrer Homepage postiert haben, deuten die Baumaterialien wie abgerundete Backsteine und die Konstruktion des auffälligen Giebels darauf hin, dass die Eigentümer einst wohlhabend gewesen sein müssen.

i So sah das Steigerhof-Wingertshaus am Altenbamberger Kehrenberg vor der Sanierung 2014/15 aus. Barbara Wollschied

Das Gebäude wäre wohl zusammengefallen, wenn Barbara, eine der Töchter des Hauses, nicht Naheweinkönigin geworden wäre. Denn Vater Josef hatte ihr versprochen, das Wingertshaus wieder instandzusetzen, sollte sie die Krone holen. Und das Versprechen löste er dann auch ein. Das um die Jahrhundertwende (also 19./20. Jahrhundert) gebaute Türmchen war schon im Jahre 2006 unter Denkmalschutz gestellt worden, Barbara Wollschied wurde 2013/14 Naheweinkönigin. Heute nutzen die Wollschieds das Haus privat für die eine oder andere Weinprobe. Strom und Wasser gibt es dort nicht, was die Nutzbarkeit natürlich einschränkt.

i Hier gut zu sehen: Der obere Teil der Dachmauer neigte sich gefährlich nach vorne... Barbara Wollschied

Der Kehrenberg ist allerdings auch eine Weinlage, die viel Einsatz erfordert, gerade wegen der Steilheit von über 50 Prozent. Ausschließlich Riesling (trocken und feinherb), nur Handarbeit – so steht es auf der Homepage des Steigerhofs.

i Das alte Häuschen neigte sich vor seiner Sanierung 2013/14 nach vorne. Die Sanierung erfolgte als Lohn für die Nahewein-Krone von Barbara Wollschied. Robert Neuber

Am besten kombiniert man einen Besuch am Wingertshäuschen mit einer Stippvisite zur Treuenfels-Ruine und dem alten Bergwerksstollen von Altenbamberg. Dazu von der B48 der Straße „Am Schlossberg“ hinauf folgen, nach knapp 200 Metern rechts dem Asphaltweg weiter bergauf folgen. Wieder 200 Meter später geht es am Wegekreuz scharf rechts zur Burgruine Treuenfels (300 Meter), geradeaus geht es zum Stolleneingang (180 Meter). Wer dem Weg nach links folgt, der biegt nach rund 400 Metern scharf rechts ab und folgt dem Wingertsweg bis zum Steigerhof-Häuschen, das nach weiteren rund 550 Metern erreicht ist.

i Im Jahre 1890 erbaut wurde das Wingertshäuschen im Kehrenberg von Altenbamberg. 2014 wurde es saniert, seither steht es als Schmuckstück über dem Eilbachtal. Robert Neuber

Wer das Steigerhof-Wingertshäuschen auf Google Maps sucht, der findet es unter den Koordinaten 49.781753, 7.842537.