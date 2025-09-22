Kinderparadies in Bingen Das sanierte „Flummyland“ geht wieder an den Start Edgar Daudistel 22.09.2025, 08:00 Uhr

i Die beiden Freunde und Neueigentümer Thomas Eberhardt (l) und Tobias Ruf vor einer Legowand im Flummyland in Bingen Büdesheim. Edgar Daudistel

Das sanierte "Flummyland" in Bingen-Büdesheim öffnet bald nach umfangreicher Renovierung. Bewegung, Spaß und Entspannung für die ganze Familie erwarten die Besucher auf 1600 Quadratmetern.

Es war für die beiden zuerst ein Hirngespinst, wurde aber dann zur Wirklichkeit: Thomas Eberhardt und Tobias Ruf kaufen das „Flummyland“ in Bingen-Büdesheim. Seit Mitte August ist es geschlossen. Der Indoorspielplatz in der Nähe des Fußballstadions und der Soccerarena wird demnächst nach einer umfangreichen Sanierung wieder eröffnet.







