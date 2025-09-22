Das sanierte "Flummyland" in Bingen-Büdesheim öffnet bald nach umfangreicher Renovierung. Bewegung, Spaß und Entspannung für die ganze Familie erwarten die Besucher auf 1600 Quadratmetern.
Lesezeit 2 Minuten
Es war für die beiden zuerst ein Hirngespinst, wurde aber dann zur Wirklichkeit: Thomas Eberhardt und Tobias Ruf kaufen das „Flummyland“ in Bingen-Büdesheim. Seit Mitte August ist es geschlossen. Der Indoorspielplatz in der Nähe des Fußballstadions und der Soccerarena wird demnächst nach einer umfangreichen Sanierung wieder eröffnet.