In unserer Serie zu Kreuznacher Parks geht es heute ins Salinental. Salz wird hier nicht mehr produziert, dafür Gesundheit und Wohlgefühl. Es ist ein diverses Allerlei, das nur Glück beschert: Sport, Schwimmspaß, Entspannung im Grünen.
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Das Salinental ist ein kunterbuntes Allerlei. Freizeitspaß, Wohnen, Kliniken, Sport, Naturschutz und natürlich die Meeresluft durch die Gradierwerke – alles vorhanden. Weil sich im Salinental mit seinen 108.294 Quadratmetern Fläche über Jahrhunderte so viel unterschiedlich entwickelt hat, wäre durchaus mal eine ordnende Durchbürstung angebracht.