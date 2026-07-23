Kreuznacher Parkparadiese
Das Salinental – wunderbar kunterbunt und wirr
Blick vom Emil-Jacob-Weg hinunter ins heutige Salinental.
Blick vom Emil-Jacob-Weg hinunter ins heutige Salinental.
Robert Neuber

In unserer Serie zu Kreuznacher Parks geht es heute ins Salinental. Salz wird hier nicht mehr produziert, dafür Gesundheit und Wohlgefühl. Es ist ein diverses Allerlei, das nur Glück beschert: Sport, Schwimmspaß, Entspannung im Grünen. 

Lesezeit 4 Minuten
Das Salinental ist ein kunterbuntes Allerlei. Freizeitspaß, Wohnen, Kliniken, Sport, Naturschutz und natürlich die Meeresluft durch die Gradierwerke – alles vorhanden. Weil sich im Salinental mit seinen 108.294 Quadratmetern Fläche über Jahrhunderte so viel unterschiedlich entwickelt hat, wäre durchaus mal eine ordnende Durchbürstung angebracht.
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