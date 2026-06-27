Bis zu eine Million Euro Schadenersatz forderte die Gewobau von ihrem Ex-Geschäftsführer – doch das Gericht korrigierte diese Forderung nach unten. Warum das Verfahren trotzdem weiter für Spannung sorgt und welche Fragen noch immer offen sind.
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Derzeit läuft die Frist für die beiden streitenden Parteien, die gewünschten Unterlagen beim Landgericht Bad Kreuznach einzureichen. Die Gewobau forderte von ihrem Ex-Geschäftsführer Karl-Heinz Seeger Schadenersatz in Höhe von bis zu 1 Million Euro. Diese Forderung hat das Gericht bereits Anfang des Jahres als unrealistisch abgetan, maximal dürfte es um 200.