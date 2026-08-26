Lorenz und Merkelbach uneins
Das sagen Parteien zu einem möglichen Bäderhaus-Aus
Das Bäderhaus in Bad Kreuznach steht vor einer möglichen Schließung – ein Ort der Entspannung und Kontroverse.
Das Bäderhaus in Bad Kreuznach steht vor einer möglichen Schließung – ein Ort der Entspannung und Kontroverse.
Annemie Lamb/Stadtwerke

Bad Kreuznach steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Soll das Bäderhaus schließen? Während die einen von Verantwortung sprechen, warnen andere vor einem schweren Fehler. Die Fronten sind verhärtet – und die Argumente auch.

Lesezeit 3 Minuten
Die Liste Faires Bad Kreuznach begrüßt die wohl anstehende Schließung des Bäderhauses, über die am Donnerstagabend, 27. August, entschieden wird. „Angesichts der angespannten Haushaltslage ist es aus unserer Sicht nicht mehr verantwortbar, dauerhaft erhebliche öffentliche Mittel für ein Angebot aufzuwenden, dessen Nachfrage deutlich zurückgegangen ist.
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