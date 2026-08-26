Bad Kreuznach steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Soll das Bäderhaus schließen? Während die einen von Verantwortung sprechen, warnen andere vor einem schweren Fehler. Die Fronten sind verhärtet – und die Argumente auch.
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Die Liste Faires Bad Kreuznach begrüßt die wohl anstehende Schließung des Bäderhauses, über die am Donnerstagabend, 27. August, entschieden wird. „Angesichts der angespannten Haushaltslage ist es aus unserer Sicht nicht mehr verantwortbar, dauerhaft erhebliche öffentliche Mittel für ein Angebot aufzuwenden, dessen Nachfrage deutlich zurückgegangen ist.