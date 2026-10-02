Diskussion in Bad Kreuznach
Das sagen die Parteien zum Verbeamtungszoff
Das Rathaus von Bad Kreuznach: Schauplatz der aktuellen Diskussion um die Verbeamtung von Nathalie Herberger-Lamberty.
Das Rathaus von Bad Kreuznach: Schauplatz der aktuellen Diskussion um die Verbeamtung von Nathalie Herberger-Lamberty.
Marian Ristow

Die Verbeamtung von Geschäftsleiterin Nathalie Herberger-Lamberty treibt die Politik um. Es muss gar eine Einigungsstelle her. Doch wie sind die Meinungen der Parteien?

Lesezeit 4 Minuten
Die Personalie Nathalie Herberger-Lamberty sorgt weiter für Diskussionen in der Bad Kreuznacher Stadtverwaltung. Eigentlich sollte die 36-jährige Geschäftsleiterin mit CDU-Parteibuch zum 1. Oktober verbeamtet werden. Doch der Personalrat stellt sich aus Gründen, die von einigen politischen Fraktionen als nachvollziehbar erachtet werden, quer – und nun ist aus der geplanten Ernennung eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die Besetzung der ...
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