In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Nummer sieben ist der klägliche Rest einer kleinen Hütte unter der Kirner Kyrburg. Von hier kam der Kirner Schmisser.

Chin chin! Wer das in Kirn ruft, zischt meist ein knackiges Pils. An Wein denkt heute keiner mehr. Doch es gab ihn hier mal, und zwar ganz ordentlich., was die Quantität angeht. Es war der Kirner Schoppe, den man lokal „Schmisser“ nannte – gemunkelt wird, dass es an seiner alkoholischen Wirkung lag, der Stoff „schmiss“ die Schluckspechte wohl um. Oder er war eben besonders trocken.

i Der Blick aus dem Wingertshäuschen an der Kyrburg hinaus über Kirn. Robert Neuber

Wie dem auch sei: Er wurde rund um Kirn angebaut, und der steile Hang von der Kyrburg zur Nahe weist heute noch die Wingertsmauern auf. Direkt unter dem Parkplatz vor dem Burgeingang geht ein Weg unter der Burg entlang, und wer hier genau am Geländer schaut, der sieht plötzlich die Reste einer alten Stahltreppe.

i Die Reste der Schmisser-Hütte an der Kyrburg sind schwer zugewuchert und kaum mehr zu sehen. Robert Neuber

Die Stufen sind entnommen, die Träger und die Geländer existieren noch. Wer mutig und kletterfest ist, kann sich hier hinunterhangeln – und gelangt an die zugewucherten, kaum sichtbaren Reste einer alten Steinhütte.

i Diese stufenlose Stahltreppe existiert heute noch unter der Kyrburg, das Wingertshäuschen soll noch bis in die 1960er-Jahre genutzt worden sein. Robert Neuber

Es sind die Reste des einstigen Wingertspavillons der Kirner Familie Stroh, er soll noch bis in die 1960er-Jahre als kleine sommerliche Residenz gestanden haben. Heute sind nur noch gebrochene Mauern vorhanden, einige Stufen, ein kleiner Raum mit Fenstern, in denen alte Getränkedosen deponiert wurden. Nein, kein Schmisser, sondern Bier.

i Die verbliebenen, traurigen Reste der einzigen Wingertshütte am Kyrberg bei Kirn. Robert Neuber

Das Hüttchen ist kein bauliches Schmuckstück, das der Denkmalpflege Sorge machen müsste. Aber der Blick ist natürlich wunderschön: über ganz Kirn hinweg hinüber zum Gauskopf. Der Ausflug zu diesem Wingertshäuschen lohnt sich allein wegen der Kyrburg und ihrem fantastischen Restaurant mit Terrassenblick.

i Die Dosen hier im Fenster des Schmisser-Pavillons sind übrigens Bier-Reste, kein Kirner Wein. Robert Neuber

Und wer den Weg am Hüttchen weitergeht, der gelangt an einen wunderschönen Panoramapunkt mit Fotorahmen. Auf Google Maps findet sich die Schmisser-Ruine unter den Koordinaten 49.786048, 7.453354.