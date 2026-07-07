Lerntherapie in Merxheim
„Das Räumchen“, ein Wohlfühlort für Groß und Klein
Neueröffnung im Merxheimer "Räumchen" in der Großstraße 46. Ein ganz breites Förder-und Bildungsangebot bieten Miriam Kilp (link
Neueröffnung im Merxheimer "Räumchen" in der Großstraße 46. Ein ganz breites Förder-und Bildungsangebot bieten Miriam Kilp (links) und Andrea Bernstorff für alle Generationen an.
Bernd Hey. Bernd Hey.

In der Großstraße bieten Miriam Kilp und Andrea Bernstorff einen kommunikativen Treffpunkt, aber auch einen geschützten Lernort für Kinder oder auch einen Raum für Veranstaltungen. Das Beisammensein steht dabei im Mittelpunkt.

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Miriam Kilp und Andrea Bernstorff arbeiten beide seit Jahren im sozialen und schulischen Bereich und haben „Das Räumchen“ in der Merxheimer Großstraße 46 wachgeküsst. „Das Räumchen“ als kommunikativer Treffpunkt steht für das Beisammensein von Gleichgesinnten, ist ein Ort positiver Erinnerungen vom Playmobil-Zimmer über den Lernort oder den Veranstaltungsort, wo Generationen Geburtstage oder fröhliche Feste feiern.
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