Ausnahmsweise tagte der Verbandsgemeinderat wegen der Hitzetemperaturen im kleinen, klimatisierten Sitzungssaal im Haupthaus. „Lieber beengt, als bei fast 40 Grad Celsius im großen Saal zu beraten“, lautete die Devise. Damit ergab sich ein direkter Bezug zu der Präsentation von Anne Jüttner, Diplom-Ingenieurin, die den Sachstand der kommunalen Wärmeplanung vorstellte.

Erstes Bürgerforum nach den Ferien

Nach den Sommerferien ist das erste Bürgerforum zum Thema geplant. „Und Ende 2025 soll die Abschlussveranstaltung zur Wärmeplanung stattfinden“, kündigte Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) an. Kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz und damit für die Gesundheit aller Bürger. Am Ende des Prozesses kann beispielsweise die Errichtung einer klimagerechten zentralen Wärmeversorgung stehen. Die Verbandsgemeinde (VG) hat sich frühzeitig dazu entschlossen, die Vorgabe des Wärmeplanungsgesetzes anzugehen. Stichtag ist für Ortschaften mit weniger als 100.000 Einwohnern der 30. Juni 2028. Eigenheimbesitzern und Bauwilligen in den 32 Ortsgemeinden gibt eine vorliegende Wärmeplanung auch Orientierung bei der Wahl ihrer Energieversorgung.

Die Rüdesheimer Verwaltung hat das Fachbüro Energy Effizienz GmbH mit der Erstellung der Wärmeplanung beauftragt. Im ersten Schritt wurde eine Bestandserhebung durchgeführt, die unter anderem das Alter der Gebäude und den Wärmebedarf umfasst. 58 Prozent der Gebäude sind vor 1970 errichtet, woraus sich ein großes Sanierungspotenzial im VG-Gebiet ergibt. Die Konzepte werden technologieoffen erstellt, und die Wärmeplanung spricht auch keine Verpflichtung zur Nutzung einzelner Technologien aus, erläuterte die Ingenieurin. Das heißt, durch Wärmeplanung entsteht auch kein Anschlusszwang. Außerdem bleibt es bei den gesetzlichen Fristen: Erst ab Mitte 2028 greift die 65-Prozent-Regel im Bestand, das heißt, sobald sich die Heizung nicht mehr reparieren lässt und ausgetauscht werden muss, müssen mindestens 65 Prozent an erneuerbaren Energien genutzt werden.

Fossile Brennstoffe dominieren noch

Aktuell liegt der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Wärmeversorgung bei 10 bis 15 Prozent, Öl und Gas sind dominierende Energieträger. Auch der Altersschnitt der Heizungsanlagen zeige, dass der Sanierungsdruck hoch ist. „Das ist ein Indikator dafür, wie wichtig es ist, dass man schnellstmöglich informiert. Viele Bürger hoffen auf die kommunale Wärmeplanung, weil sie sich eine Lösung für ihre in die Jahre gekommene Heizung erhoffen“, unterstrich Jüttner. Eine zentrale Lösung bietet sich insbesondere in Straßenzügen mit vielen Altbauten an, da der Wärmebedarf hier vergleichsweise hoch ist und der Sanierung bei manchen Altbauten Grenzen gesetzt sind. Weil die Wirtschaftlichkeit eines Netzes im Auge behalten werden muss, haben die Planer auch eine Prognose für 2045 auf der Grundlage einer mittleren Sanierungsrate erstellt.

In der Potenzialanalyse haben sich die Planer mit verschiedenen Energiequellen beschäftigt wie Photovoltaik (Dach-, Freiflächen- und Agri-PV), Wind, Geothermie, Agrothermie, Abwasserwärme, Oberflächengewässer (Fluss und See), Freiflächen-Solarthermie sowie Biomasse. An der Nahe wäre beispielsweise eine Nutzung der Flusswärme möglich, dafür reicht eine Entnahme von zehn Prozent. Mit dem positiven Effekt, dass das Nahewasser um maximal drei Kelvin abgekühlt wird. Für industrielle Abwärme liegt das Potenzial in der VG bei 32 Gigawattstunden. Dazu wurden auch dezentrale Potenziale betrachtet, unter anderem die Luft/Wasser-Wärmepumpe. Ende des Jahres soll die Wärmeplanung abgeschlossen werden, nach einer weiteren Vorstellung im Verbandsgemeinderat und der Auslage des Endberichtes. Bürgermeister Lüttger will mit der Potenzialanalyse auch in die Ortsgemeinden gehen.

Elternbeitrag für Mittagessen an Grundschulen steigt

Der Elternbeitrag für das Mittagessen an den Grundschulen steigt ab dem Schuljahr 2025/2026 auf 4,25 Euro. In der VG werden jährlich 35.000 bis 40.000 Essen ausgegeben. Der Kaufpreis beträgt aktuell 4,63 Euro. Die Differenz wird von der VG getragen.